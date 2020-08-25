الإمارات: حبس مراسل تلفزيوني لبث قصة عن وفاة 5 من عائلة بكورونا

قرر النائب العام بالإمارات، حبس مراسل تلفزيوني وشخص آخر، احتياطيًا، بعد بث فقرة تلفزيونية تفيد بوفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كوورنا.

وقال المستشار سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء، إن المراسل بث فقرة تلفزيونية تضمنت لقاءً مع شخص ادعى وفاة 5 من عائلة واحدة بفيروس كورونا، وهي قصة مختلقة ولا أصل لها، وقد خالف مراسل القناة ما تمليه عليه واجبات عمله المهنية، بعدم رجوعه للجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات التي وردت في البرنامج.

وأضاف الزعابي، أن المتهم الآخر اختلق القصة، التي تم بثها على قناة أبو ظبي الرياضية، وهي قصة مكذوبة ومفبركة.

وأشار إلى حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ حرصًا على سلامة إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة، وفي الوقت الحالي تبذل النيابة العامة جهودًا متواصلة لاستجلاء أبعاد الواقعة والبحث وراء الدوافع الحقيقية من وراء ارتكاب مثل هذه الجريمة.