العربية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين تستضيف احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بفرعها بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة لعام 2020، بحضور اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

وفي كلمته أعرب محافظ مطروح، عن سعادته بتكريم أوائل الثانوية العامة، قائلا: "خالص التهنئة لكم ولأسركم على تفوقكم في ظل تلك الظروف الاستثنائية، لقد بذلتم الجهد والمثابرة من أجل تفوقكم، أتقدم بالشكر لأولياء أموركم الذين بذلوا الجهد، وضحوا بكل ما هو غالي ونفيس من أجل الوصول إلى تلك اللحظة".

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين: "أنقل لكم صادق التحية والتهنئة وخالص تمنيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوفيق والسداد ودوام النجاح".

وأعرب نائب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بتكريم الأوائل، بعد هذا العام الذى وصفه بالتاريخي لما كان به من تحديات في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى أصرت على عقد امتحانات الثانوية العامة بالمنطقة.

من جانبه أشاد رئيس الأكاديمية بتفاني الطلاب وأدائهم المتميز الذي كلل بتفوقهم في مشوارهم بالتعليم المدرسي، مشيرا إلى أنهم يمثلون مصدر فخر وتقدير.

وأكد عبد الغفار أن مصر تحظى بنخبة من أبنائها المتميزين الذين نرى فيهم المستقبل وأن التعليم في الدولة يحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.