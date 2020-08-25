 الرئيس السوري يكلف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 5:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الرئيس السوري يكلف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة

دمشق - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 4:31 م

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك