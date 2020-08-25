الرئيس السوري يكلف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا".