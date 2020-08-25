 بيلاروس تقرر خفض إنفاقها الحكومي بسبب تراجع الإيرادات - بوابة الشروق
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بيلاروس تقرر خفض إنفاقها الحكومي بسبب تراجع الإيرادات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 5:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 5:07 م

قال وزير المالية في بيلاروس، يوري سيليفرستوف، في مينسك، إن عجز الإيرادات في ميزانية بيلاروس بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات روبل بيلاروسي، تسبب في صعوبات في تمويل الإنفاق الحكومي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء بيلاروس (بيلتا).

وقال سيليفرستوف "إنها صعوبات كبيرة بالمقارنة مع السنوات الماضية"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، مضيفًا أن تحسين الإنفاق الحكومي، وخفض بعض النفقات، لن يؤثران على التزامات الحكومة.

ودفعت بيلاروس بالفعل 2 مليار دولار من أصل 3.6 مليار دولار من مدفوعات الديون الأجنبية المستحقة هذا العام.

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