فلسطين تسجل 585 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1459 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة الفلسطينية»، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.