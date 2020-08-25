سقوط صاحب مكتب سفريات بالمحلة نصب على عشرات المواطنين

تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى، من ضبط صاحب مكتب سفريات بقرية القيصرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا والحصول منهم علي مبالغ مالية كبيرة مقابل تسفيرهم للخارج ثم فر هارباً.



تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطاراً من العميد عصام الدسوقي مأمور مركز المحلة بورود بلاغات عديدة من راغبي السفر للخارج للعمل تتهم المدعو الرفاعي ع ب 55 سنة صاحب مكتب سفريات بقرية القيصرية بالمحلة بالنصب عليهم بعد إيهامهم بقدرته على الحصول على تأشيرات سفر لبعض الدول الاوربية والخليجية.



تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي وأسفرت تحريات المقدم محمد العيسوي رئيس مباحث المركز عن صحة البلاغات وأن المتهم حصل من الضحايا على مبالغ مالية يبلغ إجماليها نحو 200 ألف جنيه مقابل تسفيرهم للخارج وأن المتهم قد استحوذ على جوازات السفر الخاصة بالضحايا منذ أكثر من عام ونصف لكنه لم يلتزم بوعده معهم وظل يماطل في استرداد المبالغ فقام الضحايا بتحرير محاضر ضده.



تم عمل كمين للمتهم وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق تحت إشراف محمد البنا رئيس نيابة مركزالمحلة و فور علم أهالي القرية بالواقعةتقدم العديد منهم ببلاغات أخرى وصلت إلى 13 بلاغاً جديداً ضد المتهم تتهمه بالنصب والاحتيال.