أمين اللجنة المركزية لحركة فتح: لم نتفاجأ بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الأخيرة

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأربعاء، إنه لم يتفاجأ من تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت التي قال فيها إنه لن يجري أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية وتعهد فيها بمواصلة المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الرجوب ،في تصريح إذاعي، "لم نتفاجأ من هذا الموقف لبينت، ولكن من عليه أن يتفاجأ هو الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، لأن هذه التصريحات تشكل تحديًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية".

وكشف الرجوب عن أن القيادة الفلسطينية ستطور خلال الأيام المقبلة رؤية استراتيجية فيها سياسات للتعاطي مع سلوكيات حكومة الاحتلال، التي وجه رئيسها صفعة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على حد سواء، وطالبهما باتخاذ قرار وموقف واضحين، لا سيما مع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.