أجاب محمد داوود سلطان زوي عمدة مدينة كابول، عن بقائه في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «أين سأذهب؟ هذا بلدي وولدت هنا هل تريدونني أن أغادر مثلًا؟».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني، لم تكن متوقعة، مؤكدًا أن العديد لم يتوقع هذا التغير السريع والمنعطف الحاد للأحداث.

وتابع: «الطبيعة البشرية غريبة، هناك مخاوف وأمور كثيرة وهيستريا وتوقعات، يحاول الناس تأمين أنفسهم وتوقع مستقبلهم وفقا للتجارب ويحاولون حماية أنفسهم لأن البلد في حرب منذ 40 عامًا والأمر معقد ومأساوي جدًا».

ونوه إلى أن محاولة الدول الأخرى إخراج رعاياها من كابول وانتشار البطالة وسوء وضع الاقتصاد أمور خلقت أوضاعًا سيئة للغاية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الشوارع في كابول هادئة ولا تشهد حربًا في أي مكان.

وأردف: «أذهب إلى العمل وأعود إلى منزلي ولا أرى أمورًا مفاجئة في الشوارع، الناس قلقون وخائفون؛ بسبب عدم وجود حكومة نشطة وأوضاع الاقتصاد والأمور المستقبلية»، قائلًا إن العديد من المشروعات توقف تنفيذها في كابول؛ بسبب الوضع المالي في البلد.

وذكر أن «الأمور المالية تغيرت بسبب البنوك والمشكلات في التحويلات المالية لكن الأمور الإدارية كالخدمات لم تتوقف»، مضيفًا: «الأمور تسير بشكل جيد من الجهة الإدارية ولكن الجهة المالية بطيئة للغاية».