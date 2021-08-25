رئيسي يختار منافسه في الانتخابات الرئاسية محسن رضائي مساعدا له للشؤون الاقتصادية

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمرا، اليوم الأربعاء، بتعيين محسن رضائي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.



ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) سيشغل رضائي أيضا منصب أمين المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية وأمين اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة.



وتولى رضائي قيادة قوات حرس الثورة الاسلامية لمدة 16 عاما، كما يتولى منصب الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام منذ عام 1997 وحتى الآن.



وخاض رضائي الانتخابات الرئاسية في 2009 و2013 وكذلك في 2021 . وجاء في انتخابات 2021 في المركز الثاني بعد رئيسي.