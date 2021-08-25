الشرطة الهولندية تفرق احتجاجا مناهضا للاجئين الأفغان

فضت الشرطة الهولندية احتجاجا أمام مركز استقبال طارئ للاجئين الأفغان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وتجمع ما يقدر بنحو 250 شخصًا أمام منشأة عسكرية تم تحويلها لمخيم بالقرب من قرية هارسكامب، مرددين شعارات مثل "شعبنا أولا" و "هارسكامب ملك لنا"، وفقًا لتقرير صادر عن قناة "أومرويب جيلديرلاند" المحلية.

ونقلت وكالة "ايه إن بي" للأنباء عن متحدث باسم الشرطة قوله إن القوات تدخلت بعدما تم إضرام النار في إطارات سيارات.

وتم إجبار مجموعة مكونة من حوالي 60 شابا محليا على العودة إلى القرية، لم تكن هناك اعتقالات.

وأدانت وزيرة الدفاع أنك بيليفيلد اليوم الأربعاء سلوك المتظاهرين ووصفته بأنه "مستهجن"، حسبما أفادت قناة "أومرويب جيلديرلاند".

وقالت وزيرة الخارجية سيجريد كاج إن المتظاهرين تصرفوا "بقسوة وبصورة مروعة".

وأقامت وزارة الدفاع الهولندية حتى الآن ثلاثة مخيمات استقبال طارئة للاجئين الأفغان، أحدها المعسكر القريب من هارسكامب، فيما يجري تجهيز مخيم رابع.