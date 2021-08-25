روسيا توقع أول عقد تصدير لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير أس 1 إم»

أعلنت الشركة التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت" عن توقيع أول عقد تصدير، وذلك لتوريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير أس 1 إم".

وأشارت الخدمة الصحفية لـ"روس أوبورون أكسبورت"- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- إلى أن الشركة أبرمت العقود الأولى، على هامش مشاركتها في منتدى "الجيش - 2021"، المنعقد حاليا في ضواحي العاصمة موسكو، لتوريد أنظمة للحرب الإلكترونية، منها منظومة "كراسوخا"، موضحا أن "روس أوبورون أكسبورت" وقعت عقودا بقيمة ملياري يورو (2.35 مليار دولار) ، دون أن تقدم تفاصيل عن الدول التي تم إبرام هذه العقود معها.

جدير بالذكر أن مدينة "كوبينكا" في ضواحي موسكو تستضيف الأسبوع الجاري فعاليات منتدى "الجيش - 2021" العسكري التقني الدولي، بمشاركة دولية واسعة.

يذكر أن "بانتسير-إس إم" منظومة دفاع جوي جديدة تحتوي على الصواريخ والقذائف المدفعية المضادة للطائرات.