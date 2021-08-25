إصابات في صفوف الفلسطينيين اثر استهداف القوات الإسرائيلية تجمعا سلميا جنوب غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، اثر استهداف القوات الإسرائيلية، لتجمع سلمي شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية شرق القطاع، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفلسطينيين أثناء تجمّعهم على بعد مئات الأمتار من السلك الفاصل شرق خان يونس؛ ما أدى إلى إصابة فتى وشاب بالرصاص الحي في قدميهما نقلا إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.