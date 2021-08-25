قال محمد داوود سلطان زوي عمدة مدينة كابول، إن محيط مطار كابول الخارجي يقع تحت سيطرة حركة طالبان، مشيرًا إلى أن قوات حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بالخطوط الجوية داخل المطار.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوزميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، أن المطار يشهد فوضى وتدافعًا من آلاف الأشخاص الذين يحاولون الدخول وركوب طائرة، نافيًا امتلاكه لمعلومات حول أعداد الأشخاص المغادرين من العاصمة حتى اللحظة.

وأشار إلى أن مغادرة الأفغان من البلاد تتعلق بالعديد من العوامل منها معاناة عقود من الحرب والقلق من المستقبل والعيش في بلد فقير، لافتًا إلى أن آلاف الأفغان كانوا يغادرون خلال فترة حكم الحكومة السابقة؛ بسبب المشكلة الاقتصادية.

وعن حقوق المرأة بعد سيطرة حركة طالبان، أوضح أن الحركة أعلنت بشكل رسمي أنهم سيتقيدون بقانون الشريعة والإسلام وسيسمحون للنساء بالذهاب إلى المدارس والعمل ومواصلة مهامهم المهنية، طالما يتلاءم الأمر مع التشريع الإسلامي.

وذكر أن الشريعة الإسلامية تتضمن شروطا محددة ومبادئ واضحة وخطوطا عريضة بهذا الشأن، متابعًا: «الفتيات تستطعن الذهاب إلى المدارس والجامعات والعمل ولكن لا نعلم إذا كانت الحركة ستسمح بفصول مختلطة أم لا».