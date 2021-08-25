النائب العام الأردني يصادق على قرار الظن بقضية إثارة عصيان مسلح

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صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) وعدد من المتهمين بتهمة اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة .

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليومالأربعاء، شملت لائحة الاتهام التهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتهم أخرى.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.