سائقو القطارات في ألمانيا ينهون إضرابهم عن العمل

أنهت نقابة سائقي القطارات الألمان (GDL) الإضراب عن العمل في شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن الطرفان انتهاء الإضراب في تمام الساعة الثانية صباحا (التوقيت المحلي).

وتتوقع الشركة تشغيلا طبيعيا إلى حد كبير في حركة القطارات للمسافات الطويلة وقطارات الأقاليم وكذلك قطارات الضواحي "إس بان"، لكن على العملاء التحقق أولا عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني للشركة أو عبر الهاتف مما إذا كانت القطارات ستغادر المحطات كما هو محدد في مواعيد رحلاتهم اليوم.

ورغم انتهاء الإضراب، لم يتضح بعد مصير النزاع العمالي، حيث لا يزال هناك خلاف بين النقابة والشركة حول موعد حصول الموظفين على زيادة في الدخل. وهناك أيضا نزاع حول حصول الموظفين على علاوة محتملة لعملهم خلال جائحة كورونا وكذلك المعاشات. وليس من المستبعد تنظيم إضرابات جديدة.