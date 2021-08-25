 القوات الإسرائيلية تهدم أساسات مسجد وبئر مياه جنوب الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تهدم أساسات مسجد وبئر مياه جنوب الخليل

رام الله (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 4:08 م

هدمت جرافات  القوات  الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أساسات مسجد، ووحدة صحية، وبئر مياه في منطقة زعطوط شرق يطا، جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور قوله إن "جرافات الاحتلال هدمت أساسات مسجد أقامه الأهالي في المنطقة المذكورة، قرب برية بني نعيم شرق الخليل، إضافة الى وحدة صحية، وبئر مياه".

ووفق الوكالة، "هدم  الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم في المنطقة ذاتها آبارا لجمع المياه، وجدرانا استنادية على أراضي المواطنين، بهدف دفعهم على الرحيل من المنطقة لصالح الاستيطان".

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