أمير عبد اللهيان وزيرا جديدا للخارجية في إيران بعد موافقة البرلمان

تولى حسين أمير عبد اللهيان منصب وزير الخارجية الجديد في إيران، بعد أن حصل اليوم الأربعاء على موافقة البرلمان.



وخدم أمير عبد اللهيان، 57 عامًا، في وزارة الخارجية في ظل ثلاث حكومات حتى الآن، في مناصب من نائب وزير إلى مدير عام للإدارات المختلفة. كما شارك في الماضي في مفاوضات بشأن مخزونات البلاد النووية.



وبصفته من تيار المحافظين في البلاد فإنه من المتوقع أن يكون متشددًا فيما يتعلق بإسرائيل، عدو إيران. ومع ذلك، هناك أيضا أمل في أن يكون براجماتيا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، وهي دولة أخرى مناوئة لإيران بشكل دائم.



وقال هذا الأسبوع: "إننا نرحب بإجراء مفاوضات بناءة [مع الغرب]، لكن على الأطراف الأخرى أيضا الالتزام بواجباتهم، فيما يتعلق بالمفاوضات حول طموحات إيران النووية والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتى تصفها طهران بأنها "غير قانونية".



ورفعت الدول الأجنبية العقوبات عن إيران في 2015 بعد أن وافقت على التخلي عن الأسلحة النووية. لكن إدارة البيت الأبيض في عهد ترامب نسفت الصفقة، بحجة أن العقوبات ضرورية بسبب استثمار إيران المستمر في الأسلحة وتدخلها في النزاعات الإقليمية.



وتم استئناف المحادثات هذا العام في محاولة لإحياء الاتفاق،لكن تم تعليقها منذ منتصف يونيو الماضي، حيث انتظر المفاوضون- من الدول الخمس الذين لديهم حق النقض في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا - لمعرفة فريق التفاوض الذي سترسله الحكومة الجديدة.



ولا يزال من غير الواضح من سيتولى رئاسة هذا الفريق. ولم يقرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد أي فرع من الحكومة سيتولى قيادة المحادثات.



ويعتبر رفع العقوبات أمر أساسي بالنسبة لإيران، التي يعاني اقتصادها من توقف مجالات رئيسية من شبكة التجارة العالمية. كما تسببت العقوبات في صعوبة استيراد لقاحات وأدوية أخرى وسط جائحة فيروس كورونا.



وينتقد رئيسي وأمير عبد اللهيان بشكل علني الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يجعل أي محادثات صعبة.