قال سفير روسيا لدى أفغانستان، دميتري جيرلوف، إن الوضع في العاصمة الأفغانية كابول مستقر منذ يوم 16 أغسطس، نافيًا صحة ما تبثه وسائل الإعلام الغربية حول وجود عمليات إرهابية بالعاصمة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «الوضع الأمني في كابول طبيعي تمامًا»، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانية الخروج في الوقت الحالي لكنه سيخرج عندما يرى ضرورة للأمر.

وأشار إلى أن حركة طالبان تحرس محيط السفارة الروسية منذ 16 أغسطس، متابعًا: «الوضع طبيعي ونتواصل بشكل يومي مع الحركة وليس هناك أي اعتراض حول تلك المسألة».

ونفى إجلاء بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية، موضحًا أن بعض الموظفين في السفارة انتهت مهمتهم والبعض الآخر يرغب في السفر لقضاء إجازة؛ لكن الأمور لم تنجح بسبب الفوضى في مطار كابول وإلغاء الرحلات الدولية.

وأكد أن السفارة ستعمل على حل مشكلة سفر الموظفين الذين انتهت مهمتهم ولا تستطيع دفع رواتبهم خلال أقرب وقت، مؤكدًا أن روسيا ترى بعدم وجود ضرورة لإجلاء موظفيها الحاليين طالما الوضع مستقر.