الصحة العالمية: استقرار نسبي لأعداد مصابي كورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، التي تم الإبلاغ عنها عالميا، يبدو أنه استقر عند حوالي 4.5 ملايين إصابة بعد أن ارتفع بشكل مطرد خلال الشهرين الماضيين.



ففي تقييمها الأسبوعي لوباء كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، قالت منظمة الصحة العالمية إن إصابات كوفيد-19 زادت بنحو 20 في المئة و8 في المئة في غرب المحيط الهادئ والأميركيتين، بينما ظلت معدلات المرض كما هي أو تراجعت في مناطق أخرى.



وكانت الدول التي سجلت أعلى عدد من الحالات الجديدة هي الولايات المتحدة وإيران والهند وبريطانيا والبرازيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.



وأفاد التقييم الأسبوعي بأنه تم الإبلاغ عن حوالي 68 ألف حالة وفاة جديدة على مستوى العالم، حيث سجلت أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية زيادات بنحو 10 في المئة.



وأشارت منظمة الصحة العالمية أيضا إلى أن العديد من الدراسات التي نشرت مؤخرا اظهرت أن اللقاحات المرخصة لا تزال توفر الحماية من مرض فيروس كورونا، لكن هناك بعض الأدلة التي تظهر أن الجرعات أقل فعالية في منع الأشخاص من الإصابة بسلالة دلتا الأكثر عدوى.



وخلصت الأبحاث السابقة إلى أن اللقاحات مفيدة للغاية لمنع دخول المستشفيات ولمنع الوفيات.