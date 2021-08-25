ألمانيا تخطط لإنهاء جسر كابول الجوي في غضون أيام قليلة

تخطط الحكومة الألمانية لإنهاء رحلات الإنقاذ التي يقوم بها الجيش الألماني من أفغانستان قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن تنظيم آخر رحلة جوية للمواطنين الألمان والعمال المحليين المعرضين للخطر يمكن أن يكون بعد غد الجمعة.

وتأتي خطط الحكومة الألمانية كرد فعل على تمسك الولايات المتحدة بتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد في 31 أغسطس الجاري.

وكانت مجلة "بيزنس إنسايدر" الاقتصادية هي أول من تحدث عن هذه الخطط.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكنه نفي أو تأكيد التقارير الإعلامية.

ويتمسك الرئيس الأمريكي جو بايدن بموعد انسحاب القوات الأمريكية بحلول يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من أن عدة آلاف من الأفغان ما زالوا يأملون في المغادرة. ويعتمد الحلفاء على القوات الأمريكية في تأمين مطار كابول. ومن الواضح أن عمليات الإجلاء اللاحقة ستعتمد بشكل كبير على تعاون حركة طالبان وتشغيل شركات الطيران المدنية.