روسيا ربما توقع على عقد جديد لتزويد تركيا بمنظومة الدفاع الجوي إس-400 هذا العام

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الكسندر ميخييف، رئيس شركة "روس أوبورن إكسبورت" قوله إنه من المتوقع التوقيع على عقد لتزويد تركيا بأنظمة دفاع جوي إضافية ، من طراز "إس-400" حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

كما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أن روسيا وتركيا ستوقعان على اتفاقية جديدة لأنظمة الدفاع الجوي "إس-400" في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن ميخييف قوله اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة الروسية وقعت نحو 20 عقدا بقيمة تزيد على ملياري يورو في منتدى "آراميا-2021".

وأشار ميخييف إلى أن وفد "روس أبورون إكسبورت" أجرى لقاءات ومفاوضات مع ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى وزراء الدفاع والنواب ورؤساء الأركان العامة ومستشاري رؤساء الدول.

وانطلقت فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي "آراميا 2021" في 22 أغسطس الجاري ، في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، ويلقى اهتمام الزائرين من خلال الابتكارات التي تم اختبارها على مدار الوقت، فضلا عن التطورات الجديدة والمنتجات العسكرية والمدنية.