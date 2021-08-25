بريطانيا تجلي أكثر من 10 آلاف شخص من أفغانستان

• وستراسبورج الفرنسية تستقبل 150 لاجئا أفغانيا غدا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إجلاء 10 آلاف و291 شخصا عبر الجو من أفغانستان منذ يوم 13 أغسطس الجاري.

وأوضحت الدفاع البريطانية -حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية- أنه تم إجلاء 1833 شخصا من كابول خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنه من المخطط إرسال المزيد من الطائرات العسكرية اليوم لاستكمال مهمة الإجلاء.

وفي سياق متصل، قالت عمدة مقاطعة (باس- رين) الفرنسية جوزيان شوفالييه، خلال مؤتمر صحفي، "إن مدينة ستراسبورج الفرنسية ستستقبل اعتبارا من غد الخميس، 150 لاجئا أفغانيا فروا من بلادهم منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة"، موضحة أنه تم تخصيص أحد فنادق المدينة لإيواء اللاجئين الأفغان لمدة شهر.

وكان المئات من الأفغان قد تظاهروا في 22 أغسطس الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، مطالبين بـ"الإجلاء الفوري" إلى فرنسا لعائلات أفغانية مهددة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن "الوضع في أفغانستان لايزال متوترا للغاية، ونراقب ما يجري في هذا البلد عن كثب وبقلق".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد رفض طلبا من حلفاء الولايات المتحدة لتمديد الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان، والمقرر في 31 أغسطس الجاري.