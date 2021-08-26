دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي "لي إن-يونغ" روسيا إلى القيام بـ "دور بناء" في دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن شبه الجزيرة تمر بنقطة تحول حاسمة.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن ذلك جاء خلال محادثات "لي إن-يونغ" مع نائب وزير الخارجية والمبعوث النووي الروسي "إيغور مورغولوف" اليوم الأربعاء.

ومن جانبه أكد "مورغولوف" إن روسيا ستقوم بدور نشط من أجل السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية والسياسية للتعاون مع الشمال.

وفي سياق منفصل، أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء مضي اليابان في تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية، دون التشاور مع جيرانها، في أعقاب التقارير الأخيرة عن خطتها لبناء نفق تحت البحر لتصريف المياه المشعة.