السعودية تحصل على أكبر حصة في المنطقة العربية من حقوق السحب الخاصة لـ«النقد الدولي»

أشارت دراسة أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بعنوان "حقوق السحب الخاصة والدول العربية: تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده"، إلى أن المملكة العربية السعودية حصلت على أكبر حصة بين بلدان المنطقة العربية من التوزيعات الجديدة، وقيمتها 13.7 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، والتي حصلت عليها الدول من صندوق النقد الدولي.

وتلقت المنطقة العربية أمس 37.3 مليار دولار من توزيع صندوق النقد الدولي الجديد لحقوق السحب الخاصة البالغة قيمته 650 مليار دولار، وهو التوزيع الأكبر منذ إصدار هذه الحقوق كاحتياطي دولي من العملات الأجنبية.

وبموجب هذا القرار، يقدم صندوق النقد الدولي الدعم من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز المنعة في وجه الصدمات، وتُوزَّع حقوقُ السحب الخاصة على البلدان بالتناسب مع حصصها فيه، وتشمل التوزيعات جميع البلدان العربية، إلا فلسطين التي لا تزال خارج عضوية الصندوق.

وتفسر الدراسة أنه بإمكان البلدان مبادلة حقوق السحب الخاصة بعدد من العملات الصعبة، ويمكن استخدام السيولة الناتجة عن هذه المبادلة لتسديد فواتير الاستيراد القصيرة الأجل، أو تسوية الالتزامات المالية غير المسددّة، أو خدمة الديون أو سدادها، ويمكن أيضًا للبلدان العربية ذات الدخل المرتفع أن تستفيد من التوزيع الجديد لاتباع سياسات مالية أقل صرامة، أما البلدان ذات الدخل المتوسط، فيمكنها استخدام التوزيع لمعالجة الاختلالات المالية التي تعيق جهود التعافي والنمو.