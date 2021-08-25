مشروع نورد ستريم 2 يخسر معركة قضائية لتجاوز القواعد الأوروبية

خسر مشروع "نورد ستريم 2 إيه جي"، لخط أنابيب الغاز المثير للجدل، الذي تملكه شركة "جازبروم بي جيه إس سي"، معركة قضائية ألمانية، لتجاوز قواعد الإتحاد الأوروبي، لفصل الإنتاج عن النقل، وهو قرار، ربما يؤجل بدء العمليات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

فقد رفضت محكمة "دوسلدورف" الإقليمية العليا اليوم الأربعاء محاولة من قبل شركة "جازبروم" لإلغاء قرار وكالة الشبكة الإتحادية الألمانية (المكتب التنظيمي الألماني للإشراف على الغاز والكهرباء والاتصالات) لفرض إجراءات الإتحاد الأوروبي، حسب ما صرح به متحدث باسم المحكمة عبر الهاتف .

وبينما يعني القرار أن مشروع "نورد ستريم2" ربما يتم تغريمه، إذا لم يمتثل للوائح الإتحاد الأوروبي، فور تدفق الغاز.

ومن الناحية الفنية، لا تمنع إجراءات الإتحاد الأوروبي البدء في تدفق الغاز، إلا أن شركة "جازبروم" ستحتاج إلى إعادة هيكلة مشروع "نورد ستريم2" وهي خطوة ربما تستغرق وقتا.

وكانت الهيئة التنظيمية الألمانية قد رفضت في مايو الماضي إصدار تنازل عن المشروع.