القوات الجوية البريطانية لا يزال أمامها ألفي شخص لنقلهم من كابول

لا يزال أمام سلاح الجو الملكي البريطاني حتى الآن ما يقرب من ألفي مترجم فوري والمتعاونين الأفغان لنقلهم من كابول عبر رحلات طيران، وذلك مع دخول عملية الإجلاء أيامها الأخيرة.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه قد تم تقييمهم على أنهم مؤهلون بموجب سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية وقد اجتازوا الفحوصات الأمنية لكنهم لا يزالون في أرض أفغانستان.

وتظهر أحدث الإحصائيات التي أعلنها وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم جواً من أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة يزيد على عشرة آلاف.

ولكن العملية تقترب بسرعة من نهايتها بعد أن رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات رئيس الوزراء بوريس جونسون وحلفاء آخرين تأجيل موعد انسحاب القوات الأمريكية المتبقية إلى ما بعد الموعد الذي حدده في 31 أغسطس الجاري.