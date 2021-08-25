دبي تضبط زعيم عصابة كامورا الإجرامية الإيطالية وبرفقته مسؤول الاغتيالات

أعلنت شرطة دبي إلقاء القبض على رافاييل امبريال زعيم عصابة "كامورا" الإيطالية الإجرامية المُنظمة، الضالعة في ارتكاب جرائم اتجار بالمواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية، والذي يُعد أحد أبرز المطلوبين للسلطات الأمنية الإيطالية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء من "الإنتربول".

كما ألقت القبض على رافاييل ماوريلو أحد أبرز المقربين إلى امبريال، والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات في عصابة كامورا، والمطلوب لدى الانتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص في موطنه باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إلى جانب تهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية.

وتمكنت شرطة دبي من ضبط امبريال وكشفت هويته الحقيقية رغم تخفيه وانتحاله لاسم "أنطونيو روكو" إلى جانب استخدامه أساليب تمويه مختلفة لعدم كشف أمره، وذلك من خلال تنقله اليومي في أكثر من سيارة، وعدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الإمارات حتى لا يتم الاستدلال عليه.

وبينت شرطة دبي أن زعيم العصابة، رافييل امبريال، ولد ونشأ في مدينة نابولي الإيطالية وانتمى إلى العصابة الإجرامية منذ صغره ثم تدرج فيها إلى أن أصبح أحد الزعماء المعروفين في إيطاليا بتاريخه الإجرامي، مبينةً أنه يعتبر من أخطر وأهم تجار المخدرات على المستوى الدولي، والمطلوب رقم واحد لمديرية مكافحة المخدرات الإيطالية في منطقة ستابيا بنابولي.

وقال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن القبض على رافييل امبريال وبرفقته المسؤول عن عمليات القتل، يأتي في إطار جهود شرطة دبي المتواصلة لمكافحة كافة أشكال الجريمة الدولية المُنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب العمل المستمر على تطوير العلاقات العميقة بين دولة الإمارات، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة المُنظمة.

إلى ذلك، أوضح اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، أن القبض على رافييل امبريال وبرفقته المسؤول عن عمليات القتل في العصابة الإجرامية، جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاتهما من قبل نخبة من ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية.

وأضاف أن فرق العمل عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في البداية في تحديد هوية زعيم العصابة ومكان إقامته، وصولاً إلى ساعة الصفر لضبطه ثم ضبط مُرافقه.

ولفت إلى أن فرق العمل وضعت رافاييل امبريال بعد كشف شخصيته الحقيقة تحت الرقابة اللصيقة، وتابعت كافة تحركاته، ومحاولاته للتخفي والتنقل بطريقة مُضللة لمدة أسبوع كامل وعلى مدار الساعة.

وأضاف أن فرق الشرطة داهمت مقر سكن امبريال بحرفية عالية، وفاجأته باكتشاف أمره، وهويته الحقيقية وتنقل بها بين أكثر من دولة، مشيرا إلى أنها عثرت في مسكن زعيم العصابة على مبالغ مالية وساعات ومقتنيات ثمينة من بينها لوحات فنية كان يحرص على جمعها.

وأحالت شرطة دبي ملف رافاييل امبريال وبرفقته مسؤول عمليات القتل في العصابة الإجرامية، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمها طبقاً للقوانين الدولية.