الخارجية الامريكية: ندين محاكم الكرملين غير الشرعية في ماريوبول

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها للمحاكم التي وصفتها بغير الشرعية التي تعدها موسكو في ماريوبول.



وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "من خلال التخطيط لعقد ما يسمى بـ /المحاكم/ في ماريوبول التي تسيطر عليها روسيا ضد المدافعين الشجعان عن أوكرانيا، يحاول الكرملين صرف المسؤولية عن حرب عدوان الرئيس بوتين وصرف الانتباه عن الأدلة الدامغة على الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا"، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.



وتابع أن تلك "المحاكمات الصورية التي من المقرر إعدادها هي غير شرعية وتعتبر استهزاء بالعدالة ونحن ندينها بشدة".



وأضاف"يحق لجميع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المتطوعون المحليون والأجانب الذين تم دمجهم في القوات المسلحة، الحصول على وضع أسير الحرب إذا تم أسرهم ويجب أن يحصلوا على المعاملة والحماية التي تتناسب مع هذا الوضع، وفقا لاتفاقيات جنيف".



ودعا برايس في البيان "موسكو إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".



وأكد أن " الولايات المتحدة ستواصل الوقوف بحزم إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن حريته".