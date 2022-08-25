حركة الشباب الصومالية: هل تتراجع شعبيتها بانضمام قيادي سابق فيها للحكومة؟

وقبل أقل من شهر شنت الجماعة هجوماً غير مسبوق داخل الأراضي الإثيوبية.

ووصف دبلوماسيون أجانب الهجوم المعقد والمنسق داخل الأراضي الإثيوبية بأنه غيّر قواعد اللعبة، حيث استغرق التخطيط له ما لا يقل عن 18 شهراً وشارك فيه ما يقدر بنحو 1200 مقاتل.

وقال قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا آنذاك الجنرال ستيفن تاونسند، إن المسلحين توغلوا داخل إثيوبيا لمسافة 150 كيلومترا.

كان أحد أسباب تمكن المجموعة من شن هذا الهجوم الجريء هو احتدام الصراع داخل إثيوبيا بعد سنوات من الاستقرار العام والنمو.

بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيغراي الشمالي في نوفمبر 2020 اتصل بي أحد أعضاء حركة الشباب وقال لي: "نحن ببساطة نقف مكتوفي الأيدي ونستمتع برؤية إثيوبيا وهي تدمر نفسها. لقد اقتربت أخيراً الساعة التي نوجه فيها الضربة لعدونا الرئيسي".

وإثيوبيا هي إحدى دول المنطقة التي أرسلت قوات إلى الصومال لدعم الحكومة هناك.

هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها الرئيس حسن محمود السلطة في الصومال. عندما أجريت مقابلة معه بعد وقت قصير من بدء ولايته الأولى في عام 2012، قال إنه سيهزم المسلحين في غضون عامين. وبعد مرور عشر سنوات ما زال المسلحون كما كانوا بل ازدادوا قوة.

ويقول محمد مبارك، رئيس مركز "هيرال" للدراسات الأمنية في مقديشو إنهم "أكثر قوة وتطوراً مما كانوا عليه في عام 2012".

أسست حركة الشباب حكومة موازية وتسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي.

تفرض ضرائب على الناس داخل وخارج المناطق التي تسيطر عليها. حتى سكان مقديشو يفضلون اللجوء إلى النظام القضائي التابع للحركة، حيث يعتبرونه أكثر كفاءة وأقل فساداً من المحاكم الرسمية.

ولا تزال الجماعة تشن الهجوم تلو الهجوم كما تشاء، عبر إطلاق قذائف الهاون على البرلمان وعلى المطار الدولي شديد التحصين الذي يضم السفارات ومكاتب الأمم المتحدة والقوات الأجنبية.