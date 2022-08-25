السودان: وزارة العدل تنفي صحة أقوال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

نفت وزارة العدل السودانية صحة ما قاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بمنع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة الجنائية إلي المطلوبين لدي المحكمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدي المحكمة خلال زيارته الحالية للسودان.

وأشارت إلى أنها قد تلقت طلبا في يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين، وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.

وأوضحت وزارة العدل انها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق والتي تم الاستجابة لها جميعا، مؤكدة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.