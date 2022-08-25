محافظ كفر الشيخ: إزالة 192 حالة تعد ضمن الموجة الـ20

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ20، بإشراف ورئاسة المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من إزالة 15 حالة مخالفة على مساحة 2445 متراً ببلطيم.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى.

وأشار إلى إزالة 192 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20، على مساحة 25 فدانا و9 قراريط و10 أسهم، و20033 متراً، بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا.

وأضاف أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.