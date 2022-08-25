أعلنت كلية التمريض جامعة عين شمس، فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض التخصصي "برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة" للعام الأكاديمي 2022- 2023 للحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم هذا العام والأعوام السابقة والذين يريدون التحويل من كلياتهم وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وسحر موسى عميد الكلية.



وأكدت عميدة الكلية، أن التقديم سيبدأ الأحد المقبل إلكترونيا من خلال مكتب التحويلات المركزي بمقر الجامعة أو من خلال التوجه إلى مقر كلية التمريض، موضحة أن تخصصات البرنامج تشمل تمريض "القبالة، الطوارئ والحالات الحرجة، حديثي الولاده ذوى الحالات الحرجة، الأورام، والمسنين".