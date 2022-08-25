سفارة روسيا بواشنطن: اتهامات أمريكا بشأن التعامل مع مجرمي الحرب الأوكرانيين غير صحيحة

وصفت السفارة الروسية في واشنطن، اتهامات الولايات المتحدة بشأن تعامل روسيا مع محاكمة مجرمي الحرب الأوكرانيين في ماريوبول بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقالت السفارة في بيان لها - نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس- "لقد رصدنا اتهامات أخرى لا أساس لها ضد بلدنا تتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب الأوكرانيين".

وأضاف " تهدف المحاكمة المقبلة إلى تحقيق العدالة مع مجرمي الحرب ، ومن بينهم كتيبة آزوف (وهي منظمة قومية أوكرانية محظورة في روسيا). ومن الواضح أن واشنطن تخشى الإعلان عن الأدلة على الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبتها أعضاء هذه المنظمة الإرهابية".

وأضاف البيان أنه "يمكن للمحكمة الدولية في ماريوبول أن تلقي الضوء على الجوهر الحقيقي لنظام كييف، الذي تظهره الولايات المتحدة بصورة مشرقة وبطولية. وسيدرك المواطنون الأمريكيون أخيرا أنه في واقع الأمر، تساعد حكومتهم أولئك الذين يقتلون ويعذبون عن عمد الروس في دونباس وأوكرانيا".

وشددت السفارة على أن روسيا ملتزمة التزاما كاملا باتفاقية جنيف وتضمن الظروف الملائمة لأسرى الحرب الأوكرانيين، وهو ما "لا يمكن قوله عن نظام كييف الذي أساء المسلحون معاملة الجنود الروس الأسرى" (على حد وصفها).

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تدين المحكمة الخاصة بمجرمي الحرب الأوكرانيين في ماريوبول باعتبارها غير شرعية.