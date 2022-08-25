كانتاس الأسترالية تسجل خسائر للربع الثالث وسط تأثيرات الجائحة

أعلنت شركة الطيران الأسترالية كانتاس اليوم الخميس عن خسارتها الثالثة على التوالي بأكثر من مليار دولار أسترالي (690 مليون دولار أمريكي)، والتي عزتها إلى جائحة فيروس كورونا، إلا أنها قالت إن تعافيها يسير على الطريق الصحيح.

وسجلت كانتاس خسارة أساسية قبل الضرائب قدرها 1.86 مليار دولار للسنة المالية الكاملة 2022، والتي تنتهي في أستراليا في 30 يونيو.

وقالت كانتاس، إن الربع الثالث من السنة المالية شهد "أعلى مستويات مستدامة من الطلب على السفر منذ بداية الجائحة" وإن مستويات الطيران "بلغت في المتوسط 33% من مستويات ما قبل الجائحة لكنها انتهت عند 68 %".

وأضافت الشركة الأسترالية أن صافي ديونها انخفض من أعلى مستوى له بأكثر من 6.4 مليار دولار إلى 3.9 مليار دولار في نهاية السنة المالية.

وقالت كانتاس، التي اعتذرت مؤخرا عن مشكلات واسعة النطاق تتعلق بإلغاء الرحلات الجوية والتأخير وسوء التعامل مع الأمتعة، إنها ستركز على الاستجابة لـ"التحديات التشغيلية" الآن بعد انتهاء "الأزمة الوجودية التي فرضتها الجائحة".

وقال آلان جويس رئيس مجموعة كانتاس: "كنا نعلم دائما أن الطلب على السفر سيتعافى بقوة لكن سرعة وحجم هذا التعافي كانا استثنائيين" بينما تطرق أيضا إلى فوضى المطارات.

وأضاف: "نحن أكثر ثقة في المستقبل مما كنا عليه قبل ستة أشهر".