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رومانيا تسجل 3963 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 9:18 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 9:18 ص

سجلت رومانيا، 3963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و199 ألفا و216، وترتفع الوفيات إلى 66 ألفا و576 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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