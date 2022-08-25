ارتفاع إيرادات السينما السعودية بنسبة 26% منذ افتتاح دور العرض

أكد تقرير أصدرته وزارة الثقافة السعودية أن مبيعات تذاكر السينما السنوية في البلاد ارتفعت بنسبة 26٪ منذ العام الأول الذي افتتحت فيه صالات العرض في المملكة.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان "حالة الثقافة في المملكة العربية السعودية 2021 إن "رواد السينما أنفقوا 8ر54 مليون دولار ( 2ر206 مليون ريال) في السينما عام 2021 مقارنة بـ مليوني دولار ( 6ر7 مليون ريال) في 2018.

وقالت الوزارة إنها بنت 11 مسرحا جديدا بين عامي 2020 و 2021 ليرتفع العدد الإجمالي المقدر إلى 54 ، كما قدمت عددا من المبادرات الحكومية لتشجيع نمو الصناعة محليا ومنها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة الذي انطلق في عام 2019 وسلط الضوء على عمل صانعي الأفلام السعوديين جنبا إلى جنب مع فنانين عالميين.

ويدير المهرجان أيضا برامج مصممة لتشجيع المواهب المحلية ، وبالتحديد السينما المحلية، التي تتضمن دروسا رئيسية وعروضاً في الهواء الطلق مفتوحة للجمهور.

وفي الذكرى الرابعة لرفع الحظر عن دور السينما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيع أكثر من 30 مليون تذكرة، وقالت إن دور السينما توفر وظائف لأكثر من 4400 شاب سعودي.

وكانت السعودية تحظر عروض الأفلام العامة في المملكة حتى ديسمبر 2017، حيث صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة ضمن الإصلاحات الاجتماعية التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030 .

ووصل عدد دور السينما المشغلة حاليا على مستوى مناطق السعودية إلى 31 دارا سينمائية بعد افتتاح 17 دار سينما في المملكة في عام 2020 من خلال أربع مشغلين عالميين هم "فوكس" و"موفي" و"أي أم سي" و"أمباير سينما".