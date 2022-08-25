ديلي ميل تكشف حقيقة رحيل رونالدو إلى لشبونة

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، حقيقة اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الانتقال إلى لشبونة خلال الفترة المقبلة.

ونفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يكون كريستيانو رونالدو سينتقل إلى لشبونة في الصيف الجاري خاصة بعدما انتظم في التدريبات وشارك في المباريات بشكل مستمر.

وربطت تقارير صحفية اسم رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وذلك بعدما أنهى اليونايتد الترتيب في المركز الخامس.

ويسعى رونالدو أن يلعب في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل خاصة أنه لن يغيب عن شمس البطولة طوال تاريخه حتى مع لشبونة كان يشارك بشكل طبيعي قبل ان ينتقل إلى اليونايتد ومن ثم إلى ريال مدريد.