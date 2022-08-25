المحكمة العليا في الهند: الحكومة لم تتعاون في تحقيقات قضية تجسس بيجاسوس

قالت لجنة شكلتها المحكمة العليا في الهند، إن الحكومة الاتحادية لم تتعاون في التحقيقات التي أُجريت بشأن الادعاءات باستخدام تطبيق التجسس على الهواتف الذكية بيجاسوس في التجسس على قادة المعارضة والنشطاء وكبار الأثرياء والقضاة والصحفيين في الهند.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن إن.في. رامانا كبير قضاة المحكمة القول إن لجنة من الخبراء فحصوا 29 هاتفا خاصة بضحايا محتملين لعملية التجسس وتم اكتشاف وجود برنامج التجسس على 5 هواتف، لكن نتائج التحقيقات لم تحسم استخدام تطبيق بيجاسوس لمراقبة الضحايا.

وتدرس المحكمة إصدار نسخة منقحة من التقرير للرأي العام.

ترأس اللجنة قاض سابق، وطالبت بتعديل القوانين وآليات مكافحة عمليات المراقبة غير القانونية.