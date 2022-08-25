مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتعهد بنشر تقريرها عن أقلية الويغور بالصين

تعهدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بنشر تقرير طال انتظاره بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج في الصين، والذي تقطنه أقلية الويغور، على الرغم من عدم بقاء سوى ستة أيام لها في المنصب تحتاج فيها لإنجاز المهمة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت ميشيل باشيليت، التي تنتهي فترة عملها في المنصب الأممي في نهاية آب/أغسطس، في إفادة صحفية في جنيف اليوم الخميس: "كنت أعتزم إطلاقه (التقرير) قبل نهاية ولايتي ... الآن، تلقينا مدخلات كبيرة من الحكومة سوف نحتاج لمراجعتها بعناية كما نفعل في كل مرة مع أي تقرير يخص أي دولة".

وأصبحت باشيليت في أيار/مايو أول مفوضة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تزور الصين منذ عام 2005. ومن المتوقع أن تنعكس ملاحظاتها في شينجيانج في تقرير الأمم المتحدة عن المنطقة، حيث يقال إن بكين مارست العمل القسري وارتكبت إبادة جماعية ضد الويغور الذين تعتنق الغالبية العظمى منهم الإسلام.

وتنفي الصين بشكل متكرر هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها جهود لتشويه سمعة البلاد وتأخير مسيرتها الاقتصادية.