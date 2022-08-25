بريطانيا تخاطر بفوضى في سلسلة الإمدادات الغذائية بسبب خفض إمدادات ثاني أكسيد الكربون

قررت شركة "سي إف إندستريز هولدينجز" لإنتاج الأسمدة وقف إنتاج الأمونيا في مصنعها المتبقي في المملكة المتحدة كاستجابة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، في خطوة من شأنها تقليل إمدادات ثاني أكسيد الكربون الضروري لصناعة الغذاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويعتبر مصنع "سي إف إندستريز هولدينجز" في بيلينجهام، شمال شرقي انجلترا، مصدرا رئيسيا في المملكة المتحدة لثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم في صعق الخنازير والدجاج قبل ذبحها، وكذلك في تغليف المواد الغذائية لإطالة فترة صلاحيتها.

ويعد الغاز المدخل الأساسي لمعظم الأسمدة النيتروجينية، بما في ذلك الأمونيا، ويعتبر ثاني أكسيد الكربون منتجا ثانويا في عملية الإنتاج.

ويعيد الإغلاق المؤقت الذي تم الإعلان عنه اليوم إلى الأذهان ما حدث قبل عام، عندما أوقفت الشركة الإنتاج في المملكة المتحدة، مما أدى إلى فوضى في سلسلة الإمدادات الغذائية.