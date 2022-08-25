يظن من يرى أجواء مدينة النماص الجبلية في عسير جنوب السعودية، أنه في فصل الشتاء بأمطارها وكثافة الثلج في جوها، بينما يلهو الأطفال بطائراتهم الورقية ويجلس الكبار محتمين من الأمطار بمظلاتهم ويحتسون القهوة العربية، متناسين تماما جو الصحراء الذي يبعد عنهم 3 كيلو مترات أسفل الجبل، إذ تبلغ درجات الحرارة في بعض أحياء المملكة ٥٠ مئوية.
ويقول حسن عبدالله، من شركة وسام للتقنية المناخية في حديث لـ"فرانس برس"، إن النماص تستفيد من موقعها الاستراتيجي المرتفع، إذ ترتفع قرابة ٣ كيلو مترات عن سطح البحر، بينما تمتاز بشدة الرياح من حولها.
ويقول مشبب العمري الذي اصطحب أسرته للإقامة بالنماص، إنه أمضى ٣ أشهر من الصيف في المدينة الماطرة الباردة هروبا من الحر، وعلى الاستعداد للبقاء أشهر أخرى إذا ظل الحر في الأسفل.
ويؤكد عبدالله العنزي الذي قدم مع أسرته، أنه قاد سيارته لنصف يوم من الرياض للتمتع بفرق ٢٦ مئوية في درجات الحرارة، مضيفا أن الجو يمطر باستمرار كل يوم في النماص.
وتوضح نوف، التي أتت مع ابنتها، أنها أعدت جميع الملابس الشتوية قبل المجيء.
ويشير خليف الجوهري، إلى أنه اشتاق لمثل تلك الأجواء الشتوية التي لا يجدها في محل إقامته بتبوك شمال المملكة.
ويقول عبدالله الشهري أحد ملاك الفنادق بالنماص، إن موسم السياحة بالمدينة يمتد من مايو إلى أكتوبر لتنخفض دراجات الحرارة بالمدينة شتاءً لدرجة التجمد.
وكشفت دراسة لمجلة "العلوم المتقدمة"، أن دول الخليج بها أقسى جو صيفي من حيث الحرارة والرطوبة على مستوى العالم، بينما يرجح خبراء، أن تكون بعض دول الخليج غير قابلة للسكن مع نهاية القرن الحالي بسبب التغير المناخي.
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