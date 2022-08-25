 غرق يخت ضخم بملايين الدولارات قبالة سواحل إيطاليا - بوابة الشروق
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غرق يخت ضخم بملايين الدولارات قبالة سواحل إيطاليا

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 1:08 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 1:08 ص

انقلب يخت فاخر ضخم يبلغ طوله 4ر39 مترا وثمنه 8ر7 مليون دولار وغرق في البحر الأيوني مطلع الأسبوع الجاري، و على الفور انطلق خفر السواحل الإيطالي لإنقاذ ركاب اليخت التسعة.

وكان يخت "ماي ساجا" يبحر عبر خليج سكويلاس مساء السبت الماضي ،عندما استجاب خفر السواحل إلى نداء استغاثة من طاقم اليخت يشير إلى امتلاء مؤخرة اليخت بالماء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأرسل خفر السواحل سفينة إلى اليخت الذي كان على بعد تسعة أميال بحرية من الساحل، لإنقاذ الركاب الأربعة وفرد من الطاقم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "انسا" الإيطالية.

وعاد أفراد خفر السواحل في الصباح التالي مع قارب قطر ليسحب اليخت "ماي ساجا" إلى الشاطئ وينتشل القبطان وأفراد الطاقم الثلاثة المتبقيين، وفي هذه الأثناء صارت الأجواء البحرية أعنف وكان اليخت يميل بصورة حادة، وغرق بعد الظهيرة.

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