بريطانيا: روسيا تنشر ناقلات جند مدرعة على بعد 60 مترا من محطة زابوروجيا النووية

ذكرت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية نشرت ناقلات جند مدرعة على بعد 60 مترًا فقط من المفاعل رقم 5 في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.



وفي موجزها الاستخباري اليومي حول الوضع في أوكرانيا.. ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس أنه "في 21 أغسطس 2022، أشارت الصور إلى أن روسيا حافظت على وجود عسكري معزز في الموقع، مع نشر ناقلات جند مدرعة على بعد 60 مترًا من المفاعل الخامس".



وأضافت أنه من المحتمل أن تحاول القوات الروسية إخفاء المركبات من خلال إيقافها تحت الأنابيب والجسور العلوية.



ورجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تستغل روسيا أي نشاط عسكري أوكراني بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية لأغراض دعائية.



وأفادت بأنه: "بينما تحافظ روسيا على احتلالها العسكري لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، فمن المرجح أن يتسبب ذلك في مخاطر رئيسية لعمليات المفاعل مثل تعطل أنظمة تبريد المفاعلات أو قد تؤدي إلى إتلاف إمدادات الطاقة الاحتياطية أو قد يرتكب العمال أخطاء نتيجة العمل تحت الضغط".



جدير بالذكر أن محطة زابوروجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وفي 4 مارس الماضي، تعرضت المحطة للهجوم والاستيلاء من جانب القوات البرية الروسية. ومنذ ذلك الحين تنشر روسيا معدات عسكرية وذخيرة في موقع المحطة ويقصفون المنطقة المحيطة.



وأدان الاتحاد الأوروبي الأنشطة العسكرية الروسية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية، ودعا القوات الروسية إلى تسليم أوكرانيا السيطرة على المصنع على الفور.