كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، حتى يتمكنوا من التحويل لكلية أخرى مناظرة وفقًا للشروط والقواعد المنظمة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

ويستطيع الطالب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشروط والقواعد التي على الطالب الالتزام بها عند اختيار كلية مناظرة، والتي تكون تابعة للموقع الجغرافي الخاص بالطالب، إلا أنه يتم قبول الطالب وفقًا للأعلى مجموع.

ومن المقرر، أن يفتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق والثانية، يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، على أن يستمر حتى يوم لأربعاء الموافق 31 أغسطس ليتمكن الطالب من التقديم خلال تلك المدة المحددة.

قواعد تقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تقليل الاغتراب للتحويل بين الكليات الجامعية، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني غبر شبكة الإنترنت من هنــــــــــــــا.



- يكون التحويل المناظر مبني على الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- يتم الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يجرى التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية، حيث يتم التحويل إلكترونيًا فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط للطالب.

يستلزم على الطالب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها والتي يأتي على رأسها اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

يتم الاختيار والمفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية العامة.