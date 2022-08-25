ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة السعودية، المملوكة للملياردير الوليد بن طلال ، بنسبة 3.6% إلى 427 مليون ريال في الربع الثاني 2022 مقابل 412 مليون ريال لذات الفترة من عام 2021.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود "إلى الزيادة في دخل التوزيعات وكذلك إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وأيضا انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الأعباء المالية وانخفاض مكاسب استثمارات من خلال الربح والخسارة وكذلك ارتفاع مصروف ضريبة الدخل".

كما قفزت أرباح الشركة بأكثر من 11 ضعفا إلى 6.3 مليار ريال في النصف الأول من 2022 مقابل 503 لذات الفترة من العام 2021.

وفي مايو الماضي قالت شركة المملكة إن الوليد بن طلال وقع اتفاقا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبيع من خلاله 625 مليون سهم تمثل 16.87 % من أسهم الشركة للصندوق.

وكشفت الشركة في اغسطس الجاري أنها استثمرت 3.4 مليار دولار في شركات نفط روسية.