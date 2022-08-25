 الإسماعيلي: قرار رابطة الأندية غير عادل.. جمهورنا تحلى بكل أنواع الأخلاق! - بوابة الشروق
الخميس 25 أغسطس 2022 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟

النتـائـج تصويت

الإسماعيلي: قرار رابطة الأندية غير عادل.. جمهورنا تحلى بكل أنواع الأخلاق!

الشروق
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 1:18 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 1:46 ص

شن خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي، هجوما حادا على رابطة الأندية، بعد قرار منع جماهير الدراويش من دخول المباريات حتى نهاية الموسم

وأضاف زين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "قرار رابطة الأندية بحرمان الإسماعيلي من جماهيره حتى نهاية الموسم غير عادل".

وأردف: "الأحداث داخل استاد برج العرب تنافي تمامًا العقوبات، جمهور الإسماعيلي تحلى بكل أنواع الأخلاق، ولم يرد على إشارات وهتافات الجمهور المنافس".

واستكمل: "جلست مع قادة جماهير الإسماعيلي قبل المباراة وقلت لهم لن نرد على جماهير المنافس لو بدر منهم أي شيء".

واستطرد: "بمجرد دخولنا الاستاد كانت هناك إشارات وألفاظ واستفزازات من جماهير المنافس، ولم نقم بأي رد فعل مسيء".

وأتم: "عقوبات رابطة الأندية ليس لها علاقة بالواقع، ما حدث قبل المباراة أمر أمني، قلة جماهيرية قامت بأعمال شغب، وسنتقدم باحتجاج ضد قرار رابطة الأندية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك