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شن خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي، هجوما حادا على رابطة الأندية، بعد قرار منع جماهير الدراويش من دخول المباريات حتى نهاية الموسم

وأضاف زين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "قرار رابطة الأندية بحرمان الإسماعيلي من جماهيره حتى نهاية الموسم غير عادل".

وأردف: "الأحداث داخل استاد برج العرب تنافي تمامًا العقوبات، جمهور الإسماعيلي تحلى بكل أنواع الأخلاق، ولم يرد على إشارات وهتافات الجمهور المنافس".

واستكمل: "جلست مع قادة جماهير الإسماعيلي قبل المباراة وقلت لهم لن نرد على جماهير المنافس لو بدر منهم أي شيء".

واستطرد: "بمجرد دخولنا الاستاد كانت هناك إشارات وألفاظ واستفزازات من جماهير المنافس، ولم نقم بأي رد فعل مسيء".

وأتم: "عقوبات رابطة الأندية ليس لها علاقة بالواقع، ما حدث قبل المباراة أمر أمني، قلة جماهيرية قامت بأعمال شغب، وسنتقدم باحتجاج ضد قرار رابطة الأندية".