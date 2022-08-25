شن خالد زين نائب رئيس نادي الإسماعيلي، هجوما حادا على رابطة الأندية، بعد قرار منع جماهير الدراويش من دخول المباريات حتى نهاية الموسم
وأضاف زين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "قرار رابطة الأندية بحرمان الإسماعيلي من جماهيره حتى نهاية الموسم غير عادل".
وأردف: "الأحداث داخل استاد برج العرب تنافي تمامًا العقوبات، جمهور الإسماعيلي تحلى بكل أنواع الأخلاق، ولم يرد على إشارات وهتافات الجمهور المنافس".
واستكمل: "جلست مع قادة جماهير الإسماعيلي قبل المباراة وقلت لهم لن نرد على جماهير المنافس لو بدر منهم أي شيء".
واستطرد: "بمجرد دخولنا الاستاد كانت هناك إشارات وألفاظ واستفزازات من جماهير المنافس، ولم نقم بأي رد فعل مسيء".
وأتم: "عقوبات رابطة الأندية ليس لها علاقة بالواقع، ما حدث قبل المباراة أمر أمني، قلة جماهيرية قامت بأعمال شغب، وسنتقدم باحتجاج ضد قرار رابطة الأندية".