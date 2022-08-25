الجزائر ولوكسمبورج توقعان اتفاقيتين حول تعزيز التعاون السياسي وفتح خط جوي مباشر

وقعت الجزائر ولوكسمبورج على اتفاقيتين حول تعزيز التعاون السياسي وفتح خط جوي مباشر بين البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، مع خارجية لوكسمبورج جون آسيلبورن، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ أمس، وتستمر على مدار 3 أيام.

وأعرب لعمامرة، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب الاجتماع، عن ترحيبه بتوقيع الاتفاقيتين، وأمله في أن تمتد لاتفاقيات أخرى؛ نظرا للرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أن الجزائر ولوكسمبورج لهما توافقات فيما يتعلق بالترشيحات في مجالات الدبلوماسيات المتعددة الأطراف.

وبخصوص موقف البلدين إزاء عدد من المسائل الدولية، أوضح وزير الخارجية الجزائري أن مبادئ القانون الدولي يجب أن تطبق في كل مكان وفي كل زمان، مشيرا إلى أن بلاده تدعم بصورة مطلقة الأمم المتحدة و الدبلوماسية المتعددة الأطراف لتسوية كل النزاعات في العالم.

من جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورج على أهمية فتح خط جوي مباشر بين البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق حول التعاون السياسي الموقع بين الجانبين مرشح لأن يشهد تطورا في المستقبل.