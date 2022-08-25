اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين، مساء اليوم، البلدة القديمة من مدينة "القدس" المُحتلة، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون مسيرة استفزازية جابت شارع الواد، وتضمنت رقصات "تلمودية"، فيما أجبرت شرطة الاحتلال التجار على غلق متاجرهم تمهيدا لمسيرة استفزازية أخرى في وقت لاحق الليلة.

وتزامنا مع ذلك، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة فلسطينية من مدينة "أم الفحم" داخل الخط الأخضر، عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة ستة أشهر.

واقتحمت قوات الاحتلال حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.