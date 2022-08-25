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مهرجان الإسكندرية السينمائي يُكرم المنتج والموزع وجيه الليثي


نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:02 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:02 م
أعلنت إدارة مهرجان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم المنتج والموزع وجيه الليثي في فعاليات الدورة ٣٨، والتي تقام في الفترة من ٥ إلى ١٠ أكتوبر المقبل وتحمل اسم الفنان محمود حميدة.

يشار إلى أن المنتج والموزع وجيه الليثي من مواليد القاهرة عام ١٩٤٤، وتخرج من كلية التجارة عام ١٩٦٧، وهو الشقيق الأصغر للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي والمنتج جمال الليثي والمنتج إيهاب الليثي وعم الدكتور الإعلامي عمرو الليثي.

بدأ وجيه الليثي مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الأعمال السينمائية، وهي حوالي ٦٠ عملا سينمائيا، أبرزهم "عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيره، ثرثرة فوق النيل، ميرامار، الأبطال، الهارب، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ٣٠ يوم في السجن، الشياطين إلى الأبد والعتبة جزاز".

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