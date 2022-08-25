التضخم: ما هي قطاعات الأعمال المستفيدة من ارتفاع الأسعار واضطراب الأسواق؟

تصدرت الشركات العاملة في قطاع استخراج الوقود الأحفوري وتكريره عناوين الأخبار خلال الأشهر الماضية بفضل ما حققته من أرباح قياسية، بعد أن ارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة في الأسواق الدولية وسجلت أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل بسبب زيادة الطلب، ومخاوف من تراجع العرض بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحققت شركة "أرامكو" السعودية أرباحا قياسية خلال الفترة بين أبريل ويونيو، بينما حققت شركة "بريتيش بتروليوم" أرباحا قدرها 6.9 مليار جنيه إسترليني في هذه الفترة، وتصدرت شركة "شل" القائمة بأرباح بلغت 9 مليارات جنيه إسترليني في شتى أرجاء العالم.

وسجلت شركة "سنتريكا"، الشركة الأم لـ "بريتش غاز"، ارتفاعا في أرباحها بمقدار خمسة أضعاف بسبب أصولها في قطاعات النفط والعاز والطاقة النووية.

كما استفادت العديد من الشركات العاملة في المملكة المتحدة والتي لا تحظى بشهرة كبيرة، من بينها شركة "هاربور" للطاقة من بين أكبر منتجي بحر الشمال، والتي شهدت نموا من خلال الاستحواذ على عمليات النفط والغاز وحققت ربحا من جديد هذا العام.

في غضون ذلك، شهدت أسهم شركة "نيبتون" للطاقة، التي تنتج نحو 12 في المائة من الغاز في المملكة المتحدة، تحقيق أرباح مضاعفة العام الماضي، مما أتاح لها فرصة إعادة توزيعات أرباح بقيمة مليار دولار على أصحاب الأسهم، كما حققت شركة "إيثاكا" المملوكة لإسرائيل، وشركة "إيكوينور" النرويجية أرباحا.

وسوف تخضع كل هذه الشركات لضريبة حكومية على تحقيق أرباح غير متوقعة بنسبة 25 في المائة وتسجيل مكاسب من استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من ذلك، يعد الاستخراج المحلي بالنسبة لمعظم عمالقة الطاقة، حصة صغيرة من عمليات تلك الشركات.

فعلى سبيل المثال، تمثل المملكة المتحدة بالنسبة لشركة "بريتش بتروليوم" عُشر إنتاج النفط والغاز الإجمالي.

بيد أن ثمة بعض الشركات التي لم تستفد حتى الآن من ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الطريقة التي تشتري بها الطاقة بالجملة، نظرا لأن هذه الشركات تحدد الأسعار مسبقا لتأمين وضعها أمام التقلبات الكبيرة في أسعار السوق، وهي عملية تعرف باسم التحوط.

شركات التعدين

في الوقت الذي تبحث فيه دول عن بدائل للغاز الروسي، عاد اللجوء إلى استخدام الفحم بشكل غير متوقع.